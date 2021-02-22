У мережі фанати молодої української співачки СолоХи звинуватила відому Олю Полякову в крадіжці іміджу у їхнього кумира.

Про це пише популярний паблік в Іnstagram.

Яскрава виконавиця пісень СолоХа, яка виступала раніше під псевдонімом Тереза Франк, стала відома з 2015 року. Саме тоді артистка почала свою концертну діяльність. На сьогоднішній момент у неї є своя армія шанувальників.

Фанати завжди ревно ставляться до творчості кумира, тому не стали винятком і шанувальники СолоХи.

Нещодавно вони зафіксували факт крадіжки образу у їхньої улюблениці відомої Олею Полякової. На їхню думку, скандальна знаменитість без дозволу запозичила образ СолоХи. Як доказ було опубліковано фото.

У кадрі можна порівняти два образи і відзначити, що вони чимось схожі. Фанати молодої артистки не змогли пройти повз цей факт.

У своїх коментарях вони гнівно дискутували з приводу факту, що розкрився.

Наприклад, СолоХа і Полякова вибрали схожий яскраво червоний колір головного убору. У молодої зірки він більше наближається до народних традицій, тоді як «Королева ночі» показує сучасний варіант.

До речі, він зроблений з пір'я, адже тоді ніхто не зможе дорікнути артистку в прямій крадіжці образу. Через це на сторінці розгорілася справжня битва, в хід пішли Аргументи і образи.

Однак, це не перший випадок запозичення. Є ще кадри, в яких вбрання співачок абсолютно схожі один на одного. Можливо, що у когось скінчилися ідеї для іміджу, тому довелося вдатися до плагіату.

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