Популярні артистки блищать на сцені в найсміливіших нарядах, які здатні підкреслити їх фігури

Заради ідеальних форм знаменитості худнуть, місяцями сидять на строгих дієтах. Змінюють свій раціон, стиль, займаються спортом і вибирають одяг, яка б показувала їх тільки у вигідному світлі. Останнім часом артистки все частіше з'являються в топах, коротких кофтах і міні-спідницях, якими хваляться в Instagram.

Представляємо вашій увазі топ-фото зірок, які здатні здивувати фігурою.

Тіна Кароль віддає перевагу класичному стилю і нерідко блищить на публіці в модних топах зі спідницями-олівцями. Зокрема, для кліпу» знайти своїх " зірка підібрала нюдовий костюм і незвичайні рукавички. Завдяки стильному рішенню образ обговорювали кілька місяців.

Для зйомок свого чергового кліпу з тугою про кохання Ані Лорак вибрала білосніжний костюм з пікантними стяжками на спідниці і не прогадала, адже змогла підкреслити схудлі ноги і ідеальну талію, заради якої щоранку тренується.

Ольга Полякова під час одного з ефірів шоу «Маска» вразила зовнішністю. Справа була не тільки в макіяжі, який зробив Полякову лялькою. Мова також і про костюм співачки, який був частково зроблений з сіточки і ледь прикривав її фігуру.

Світлана Лобода на відпочинку вражала фігурою в міні-спідниці і топіку, не приховуючи себе під шаром косметики і фотошопом. Щоб бути стрункою і підтягнутою з неймовірним тілом, Лобода тренується досить багато і старанно в залі, причому розкриває свої секрети краси.

Леся Нікітюк приміряє вбрання з акцентом на довгі ноги в основному для модних фотосесій і шоу. У чорному костюмі з спідниці і кроп-топа телеведуча змогла звернути увагу на себе досить швидко.

Настя Каменських, також, як і Оля Полякова, з'явилася на шоу «Маска» в сміливому вбранні та іншою зачіскою. Чорно-білий костюм зі шкіри був досить вузьким, щоб підкреслити вигини зірки, якій навіть не вдалося прикрити свої бочка.

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