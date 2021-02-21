У мережі показали дивний танець Максима Галкіна зі своєю дочкою Лізою
Кумедне домашнє відео розмістили на одній з фан-сторінок в Instagram, присвяченій Аллі Пугачовій, пише Politeka.net. (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)
На кадрах, Максим танцює танго з 7-річною дочкою у себе вдома в розкішному особняку.
"Тато з донькою запалюють", - йдеться в підписі.
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Відзначимо, що розвиненість Лізи невпинно вражає шанувальників зоряного сімейства. У семирічному віці дочка Пугачової співає, танцює, читає і пише, відмінно плаває, пізнає кілька іноземних мов. Не відстає від неї і брат-близнюк Гаррі.
Самі батьки не перестають дивуватися тому, якими розумними і вдумливими ростуть їхні діти, не дарма вони багато сил і грошей вкладають в їх виховання.
Дивлячись, як тато з донькою танцюють, фанати розсипалися в компліментах, проте деякі звернули увагу на незграбні рухи Максима, зазначивши, що шоумен зовсім не розбирається в танцях.
"Такий розумний і люблячий тато, навчить багато чому дітей!❤ ️ ", "Ось це ТАТО! 👏 👏 👏Максим, молодець! Як же діткам пощастило з такими батьками! 👍 🥰 💋 💞 ", » Татова дочка! І точка😍 😍", «Ліза по ходу краще розбирається в танцях і здається музичніше ніж тато«, " як приємно милуватися татом і донькою😍 👏!!!Як швидко летить час ..., донька підросте і ....тато з донькою танцює її весільний танець❤️😍👏 💃🏼🕺», - пишуть в мережі.
Нагадаємо, що Галкін вирішив згадати дитинство і зганьбився під істеричний регіт Пугачової: "чого не зробиш заради..."
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