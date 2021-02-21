Учасник шоу" Холостячка " Андрій Рибак, який був одним з фаворитів Ксенії Мішиної, продовжує подорожувати зі своєю коханою по жарких країнах

Про це свідчить нове відео, яке шоумен запостив у себе в Instagram, передає Politeka.net (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)

Не так давно зірка "Ліги сміху" Андрій Рибак зі своєю дівчиною-моделлю на ім'я Аліна, відпочивали в Єгипті. Тепер же парочка відвідала Дубаї, що в ОАЕ.

"Ми в тільки перший день, тому відразу ж згоріти не дуже хочеться!😀 » ,- каже в підписі Рибалка.

У кадрі Андрій і Аліна перед тим, як вибратися на пляж мажуть своє тіло захисним кремом. При цьому пишногруда дівчина в купальнику робить це витончено, а шоумен забавно.

Після результату парочка весело сміється.

"Ви Класні. Дуже приємно на вас дивитися", "там що холодно", "гармонійна пара", " Хорошки❤️❤ ️ Андрій повторив, майже так само акуратно ☺ ", " треба було дати йому крем для епіляції, ой як було-б смішніше 😂 😂 ", - пишуть в мережі.

Нагадаємо, що з екс-нареченим " Холостячки "Мішиної сталося те, чого він боявся, відверте зізнання:" я шкодую, що..."