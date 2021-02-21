Справжня українська красуня актриса і телеведуча Лілія Ребрик свято вірить в магію чисел. На це у неї існує фундаментальна теорія

Про це Лілія Ребрик написала на своїй сторінці в Facebook Іnstagram.

Актриса Лілія Ребрик є творчою особистість, а як всяка обдарована людина свято вірує у всілякі прикмети. Шанувальники знаменитої ведучої знають і цінують її за ранковою програмою «Ранок з Україною».

За словами Лілії Ребрик, робота допомагає їй тримати себе в постійному тонусі в будь-яких обставинах. Буває, що кар'єра залежить від волі випадку, тому знаменитості особливо ретельно дотримуються прикмет.

Лілія Ребрик не є винятком. Нещодавно вона поділилася міркуваннями про те, як дзеркальні дати можуть вплинути на людину.

Виявляється, 21.02.2021 року буде вже третьою такою датою, але також визнає, що вона не стане такою сильною як 12 лютого.

Повністю довіряючи магії чисел, актриса Лілія Ребрик сподівається, що в цей день відбудеться значний вплив на долю. Як пояснила телезірка, в даті присутні чотири двійки.

Це передбачає хорошу комунікацію, проникнення і партнерство між людьми. Тим, хто візьме до уваги магічні рекомендації буде легше домовитися у важливих питаннях.

Лілія радить приділити багато уваги спілкуванню з друзями та близькими. "Заводіть романи й крутіть кохання", - каже Ребрик.

В особливому випадку всім слід загадати заповітне бажання, воно неодмінно збудеться.

Деякі шанувальники в коментарях тут же захотіли настання весни. Інші розповіли, що відразу ж пішли «крутити романи».

Нагадавши, Лілія Ребрик злякала шанувальників фото в гіпсі.

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