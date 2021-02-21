Відома українська телеведуча Леся Нікітюк продемонструвала, як вигулює свого домашнього улюбленця

Як передає Politeka.net, свіже фото знаменитість розмістила у себе в Instagram.

33-річна Нікітюк повернулася до Києва після рідного Хмельницького, де гостювала у сім'ї і вирішила вигуляти свою собачку - білосніжного Рафіка породи вест-хайленд-уайт-тер'єр.

Однак артистка, яка прославилася відмінним почуттям гумору, зробила це досить оригінально.

На оприлюдненому фото вона помінялася головами зі своїм вихованцем.

Виглядає це вельми забавно.

«Ось... вирішив вигуляти господиню😁», - написала Леся.

Шанувальники оцінили і всього за півгодини знімок набрав понад 30 тисяч лайків.

"Ух ти", "я думав, я каву перепив" « "Ну можеш, коли хочеш", "Бомба", "збій матриці", "Ох вже ці собаки", " Леся, вам на депіляцію чи не час?"- пишуть в мережі.

Раніше Леся Нікітюк показала чарівне фото зі своїм "коханим".

Вона з'явилася зі своїм песиком Рафіком. Леся зізналася, що називає улюбленця своїм меценатом, так як він вже почав заробляти для неї гроші, очевидно, на рекламі і зйомках. На фотографії Нікітюк відображена в темній кімнаті.

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