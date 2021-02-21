Українська співачка Оля Полякова показала, як упорядковує свою фігуру

Артистка звикла тримати себе в рамках, щоб не набирати зайвого. Причому зірка не соромиться показати себе справжню: без макіяжу і фотошопу. Найчастіше зірку обговорюють саме через епатажні вбрання і витівки на сцені.

У реальному житті ж Ольга приділяє час сім'ї, догляду за собою і не звертає увагу на критику. Нещодавно вона поділилася кадрами з тренування, на якій намагається зігнати зайві кілограми. Полякова також показала, як качає прес в простому костюмі на підлозі особистого міні-спортзалу.

"Особисто мені жодна з жорстких дієт ніколи не допомагала так скинути вагу і підтримувати себе у формі, як підрахунок калорій. Якщо я їжу до 1000 калорій на день, я завжди худну. І якщо я дотримуюся такого режиму: до 1000 для схуднення і 1500 на підтримку, то відмінно зберігаю форму», - розповідала Полякова раніше.

Відзначимо, після Різдва артистка зі своєю сім'єю поїхали відпочивати на знаменитий курорт, але розрахувала свою норму і злегка поправилася. Вона показала свою фігуру на відвертих фото, які опублікувала в соцмережі "Instagram". Причому після розповіла, що набрала цілих п'ять кілограм за відпочинок.

Користувачі Мережі прийшли в захват від зовнішнього вигляду зірки:

"Полякова, це легально так виглядати?"; "Нереальна, Божественна дівчина, заглядіння😍❤️"; " з такою фігуркою не страшні кілограми! Статуетка ви, Оля"; "прилетиш і знову треники"; " Оля, бігати!!!"; "відразу на обкладинку!"; "; "А нехай собі намічається 😁 виглядаєте супер!))) "; "Бомба ракета гармата граната".

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