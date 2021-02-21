Популярна співачка Тіна Кароль знялася для модного журналу відразу в декількох пікантних образах

Спеціально до 15-річчя своєї кар'єри в минулому році Тіна Кароль випустила незвичайний кліп-трилогію, в якому виконала відразу три своїх пісні, що увійшли в новий альбом. Потім артистка для привернення уваги оприлюднила раніше невідомі кадри з провокаційної фотосесії для українського Vogue.

Відзначимо, зараз зірка займається просуванням ролика в новому стилі. Кліп "Скандал" привернув досить багато уваги, тому шанувальники вирішили згадати не менш зухвалу зйомку Тіни для журналу.

Спеціально для фотосесії зірка змінила кілька образів. Лук з ніжно-блакитним костюмом і образ в одних брюках перед спеціальною міні-сценою і без ліфчика були найбільш запам'ятовуються для фанатів. Так як співачка рідко перетинає межі пристойності, кадри для фанатів були одкровенням.

Також у себе в Instagram артистка опублікувала відео, на якому була зібрана нарізка репетицій, які проходили перед зйомками кліпу.

На відео зірка розучувала рухи і працювала з режисером-постановником.

"Тіна, я тепер розумію, чому так хореографи з різних країн хочуть з вами попрацювати!! Шикарний. Немає межі досконалості!", "В кінці я подумки бігла ловити Тіну" « " Тіна, Ти-вогонь! Приклад виховання, сили, жіночності, мудрості і любові!«,» В кінці з усіх боків біжать«, " Дан би теж міг підстрахувати! Або ноги притримати", - пишуть люди у відповідь.

Нагадаємо, що Кароль після свого скандалу вразила словами про єдиного чоловіка: "а поки...".

Як повідомляла Politeka, Тіна Кароль здивувала особистими кадрами з Даном Баланом на засніженій вулиці: "Скандал".

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