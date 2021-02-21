Відома українська співачка, солістка групи "НеАнгели" Вікторія Смеюха спокусила витонченою фігурою під час виступу
Як передає Politeka.net, кадрами знаменитість поділилася у себе в Instagram (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)
Групи "НеАнгели" давала концерт на закритій вечірці, присвяченій дню народження, де зірвала овації захоплених шанувальників.
Одягнена в чорний мерехтливий костюм, який тісно обтягнув струнке тіло виконавиці, Віка співала і пластично рухалася в такт музиці. Родзинкою концертного вбрання стало глибоке декольте, яке відкрило погляди на пишний бюст артистки.
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У підписі Смеюха зізналася, що концерт вийшов потужним, завдяки рівноцінному енергообміну.
"Ритм і динаміка самого заходу в мені пробудили яскраві, позитивні емоції!😃❤️
Дякую всій команді @neangely.official ✌🏻
Мені дуже пощастило працювати з вами. Шлю вам все тепло, мої унікальні люди 🤗 😇 😈
А яка пісня вам до душі?",- запитала вона у фанатів.
Шанувальники почали обговорювати зовнішній вигляд співачки і її вокальні дані в коментарях.
"Віка, твій голос 😍 😍 😍 🔥 🔥 🔥 запальничка"," найкраща", " Я думав Славу так бомбануло 😱, а виявилося якась жінка⚓", "а де Ваша охорона перших осіб ⚓ )", " Який у вас голос, боже, як нектар для моїх вух👏👏🔥🔥❤️❤️", - пігут в мережі.
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