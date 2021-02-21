Відома українська співачка Аліна Гросу поділилася несподіваним "кавером" на свою пісню у виконанні Олі Полякової

Новий пост виконавиця опублікувала на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net.

Полякова встигла прославитися своїми бурхливими реакціями на шоу «Маска». Співачка раз у раз схоплюється зі свого місця, голосно сміється, жартує і вигукує різні фрази. Хтось вирішив зібрати подібні вигуки Полякової в пісню, зробивши з неї "кавер" на хіт Гросу "Бджілка".

"Я бджілка-бджілка-бджілка, я зовсім не ведмідь...це ж її пісня", - наспівує на кадрах Полякова.

Потім вона починає голосно сміятися.

Гросу поставилася до цього з гумором і додала на відео свою реакцію. На кадрах співачка сидить перед камерою зі спантеличеним обличчям. Вона додала собі маску у вигляді ведмежих вушок і носа, а також бджілок, що літають навколо її голови.

"Оля Полякова, спасибі за ремейк на мою стару пісню, якраз планували оновити її", - підписала кадри Гросу.

Шанувальники не могли не прокоментувати це відео.

"Яка Полякова крута", "Оох, і наговорить Оля Полякова в цьому шоу), а тоді розсьорбувати ще після шоу скільки доведеться", "Пост прикольний, але Полякова клоун!", "Оля незважаючи на її довгі ноги-реальна конина", "мої дві любові Полякова і Гросу", "Оля, просто супер!", "Ляпнула так ляпнула", - пишуть люди.

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