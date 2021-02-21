Знаменитий український хореограф і суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма показав, як весело провів день з сім'єю
Танцюрист продовжує насолоджуватися активним відпочинком і ділитися відповідними кадрами в своєму Instagram, пише Politeka.net. Цього разу Яма опублікував фото, на якому показав, як вони з сім'єю виглядають після водних розваг.
Так, на знімку Яма позує зі своєю дружиною Лілією, сином Леоном і приятелем. До цього вони каталися на гіроскутерах, тому на фото всі виглядають задоволеними, але трохи втомленими. Яма досить мружиться, дивлячись в камеру, і показує мову.
"Ох і покаталися!!! Щастя-повні штани!) Хочемо щеееее!",- підписав знімок танцюрист.
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Його шанувальники тут же почали коментувати фото.
"Дружина у вас просто красуня", "Класні", "приємного веселого відпочинку", "Краса", "у вас так тепло?",- пишуть люди.
Раніше ми писали, що Яма показав кадри, на яких катається зі своїм сином Леоном, а поруч з ними на окремому водному мотоциклі плаває і дружина Влада Лілія. При цьому, всі троє щасливо посміхаються і явно веселяться.
На початку відео хтось за кадром цікавиться біля ями: "і як життя?». На це танцюрист радісним голосом відповідає:
"Вдалася!".
Нагадаємо, задоволений Яма з "Танців з зірками" засвітив засмаглі ніжки дружини під час водних забав: "Життя вдалося!".
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