Знаменита українська співачка Ірина Білик показала шанувальникам новий екстравагантний образ у червоній шубі

Співачка поділилася новими яскравими кадрами на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

На фото 50-річна Білик показала, як приміряє незвичний для себе образ. Так, співачка позує в чорному вбранні і чорній шапці під хутро з блискучими вставками. Однак, головним акцентом її образу стала яскраво-червона шуба довжиною майже до самої підлоги.

На ногах зірки можна помітити зухвалі черевики з заклепками на високій платформі. Білик також одягла стильні окуляри витягнутої форми.

Незважаючи на дивний наряд, співачка виглядає в ньому досить впевнено. Співачка кокетливо позує на камеру, демонструючи химерний образ з усіх боків.

Шанувальники Білик тут же почали коментувати її пост.

"Дуже красива! Ірино Миколаївно, ви шикарні!", "Яка стиляжна", "Страшно модно", "це провокація", "матінко", "така небезпечна", "цілковитий епатажжжж!!!", "Шуба супер", "черевики вогонь", "Богиня стилю", "Ірина, ви в будь – якому випадку-прекрасні", "дуже круто. Окуляри прям акцент на образі", "хтось там в дзеркалі фоткає«,» рятуйте милу душу", "красуня, а головне розумниця", - пишуть люди в коментарях.

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