Зірка культового серіалу "Величне століття" Мер'єм Узерлі вразила виглядом в стильному повсякденному образі

Актриса турецько-німецького походження, яка полюбилася глядачам завдяки ролі Хюрем Султан в "Величному столітті", поділилася новими знімками на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

На фото Мер'єм показала себе в простому, але в той же час стильному вуличному образі. Так, актриса прогулялася по місту в зручних синіх джинсах, білій водолазці і вільній кофті, яку вона одягла поверх. Найяскравішим акцентом її образу стало бордове пальто, яке Узерлі під час прогулянки залишила відкритим нарозхрист.

Завершили образ співачки великі окуляри.

На фото Узерлі мрійливо позує прямо на дорозі на тлі машин і міського пейзажу.

Шанувальники актриси не могли не оцінити її фото.

"Красуня", "бережіть себе донечка", "Хюрем Султан прекрасна як завжди", "талановита дівчина", "Красива Мер'єм", "мій ангел", - пишуть люди в коментарях.

Раніше ми писали, що Мер'єм показала незвичайний образ.

Красуня показала свою зовнішність, завдавши легкий макіяж, а образ доповнила стильними прикрасами на обличчі, у вухах, і безліччю кілець. Узерлі відвела погляд від камери, але із задоволенням показала розкішні блакитні очі.

Нагадаємо, Мер'єм Узерлі з "Величного століття" вразила розкішним образом в діамантах: "немає такої краси".

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