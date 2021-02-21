Відома телеведуча Маша Єфросиніна вразила перевтіленням у Макса Барських

Як пише Politeka.net, на офіційній сторінці нового шоу «Ліпсінк батл» з'явився анонс, в якому розкрили ще одного учасника програми пародій. Цього разу до шоу приєдналася телеведуча Маша Єфросиніна, яка вирішила спародіювати співака Макса Барських.

На фото Єфросиніна постала у вельми ефектному вигляді. Вона кардинально змінила імідж, примірявши перуку з коротким світлим волоссям. Крім цього, обличчя Маші загримували і зробили блідим, щоб вона більше була схожа на виконавця.

Телеведуча зізналася, що хотіла перевтілитися саме в чоловічий образ, тому вибирала з артистів чоловіків.

"Коли я поставила собі завдання показати круту пародію, зрозуміла, що це повинен бути тільки образ чоловіка. І Макс Барських миттєво виник в моїй голові", - розповіла Марія, додавши, що продюсери і самі запропонували їй кандидатуру співака.

У коментарях зірці телебачення залишили масу приємних слів. Глядачі вважають, що Єфросиніна впорається із завданням на відмінно.

"Так! Супер! Це буде круто!", "Вогонь", «сподіваюся, буде бомбезно", "Маша зробить це круто, я впевнена. Згадую шоумастгоуон, досі іноді переглядаю цей шедевр, молю про другий сезон", "клас", - пишуть користувачі Мережі.

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