"Тепер ми знаємо більше не тільки про косметику, але і про Єжова"

Відома українська співачка Оля Полякова вирішила зробити макіяж на камеру, попутно влаштувавши перепалку з Максом Єжовим

Зірка, яка останнім часом раз у раз потрапляє в скандали через різкі висловлювання на адресу інших артистів, поділилася новим відео в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

Так, Полякова вирішила показати шанувальникам, як робить свій фірмовий макіяж з яскравими рум'янами, стрілками і блискучими тінями. На початку відео на обличчі співачки були тільки тон і рум'яна, тому у шанувальників була можливість побачити Олю майже без косметики.

У процесі нанесення макіяжу до Полякової на відео приєднався танцюрист і зірка шоу «Танці з зірками» Макс Єжов. Співачка не упустила можливості обговорити артиста. Наприклад, вона продемонструвала шанувальникам, як змінилася посмішка танцюриста, у якого пропав великий зазор між передніми зубами.

"До речі, подивіться, у Єжова з'їхалися зуби! Ви пам'ятаєте, у нього поїзд міг між зубами проїхати...", - засміялася Полякова.

На це Єжов зі сміхом відповів: "Ти нормальна?".

Пізніше співачка запідозрила, що Єжов встиг випити ще до початку свята, на яке його запросили.

"Ну у нас же робота, як ти міг випити? Йди тверезішай, випий каву", - причепилася до танцюриста співачка.

Втім, Єжов щосили запевняв, що не пив.

Шанувальники Полякової тут же почали коментувати її пост.

"Тепер ми всі знаємо більше не тільки про косметику але і про Єжова", "Оля не лякай людей, ти без макіяжу ну вже сильно, далі продовжувати не буду а то образитися можеш", "Полякова - красоточка!!", "Єжов зробив цей ефір", - пишуть люди.

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