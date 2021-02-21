Молоденька внучка Софії Ротару Соня Євдокименко показала, як насолоджується життям у Нью-Йорку

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram красуня публікує фото і відео після повернення в США. Як відомо, деякий час дівчина гостювала в Україні. Тепер вона знову повернулася в Нью-Йорк, де живе її коханий.

На свіжому фото дівчина засвітилася в компанії з коханим. Незважаючи на сонячне фото, парочка була тепло одягнена. Судячи з усього, в Нью-Йорку зараз не дуже тепло. Обличчя молоді сховали за сонцезахисними окулярами, а самі захистилися від вітру за допомогою капюшонів.

При цьому, настрій у Соні був відмінний. Вона вирішила розповісти шанувальникам, як йдуть справи з погодою і карантином в Нью-Йорку.

"Погода прекрасна. Музеї відкриті. Ресторани працюють на вулиці і на 25% заповнюваності всередині. Мій університет все так само онлайн full time", - розповіла Соня.

Як відомо, Євдокименко лише нещодавно представила громадськості свого нареченого, який старший за неї на 12 років. Денис Жаданов, який є віце-президентом з маркетингу компанії Readdle, проживає в США, як і Соня. У ЗМІ пишуть, що хлопець вже встиг познайомитися із зірковою бабусею дівчини.

Нагадаємо, що 19-річна внучка Софії Ротару в строгому образі дала фору зірковій бабусі:"вогонь".

Як повідомляла Politeka, зухвала внучка Ротару захопила розкішними ніжками в шкіряній сукні: "Браво, ти просто...".

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