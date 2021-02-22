Фаворит Андрія Данилка, популярний український виконавець Костянтин Бочаров, якого всі знають як MELOVIN, показав, як створює настрій вранці
Як пише Politeka.net, у себе в Instagram хлопець опублікував сторіс, на яких запалював під нову пісню Тіни Кароль «Скандал». MELOVIN надів окуляри, драйвово рухався і паралельно готував собі яєчню. Було видно, що артисту пісня сильно сподобалася. Він буквально втратив голову від творчості Тіни Кароль.
"Якщо прокидатися, то тільки так. Пахне весною. Настрій вогонь", - підписав сторіс MELOVIN.
На фан-акаунтах відразу ж стали обговорювати музичні смаки Бочарова. На фан-сторінці Тіни опублікували відео.
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"@melovin_official кайфує від #Скандал", - підписали ролик автори аккаунта.
У коментарях шанувальники зірок прийшли в захват від побаченого.
"Який він крутий. Наша людина", "Красунчик, Ай та молодець", "зайшла, ось і кайфує. І нам його настрій по кайфу!", "Йому пісня прям дуууже зайшла!", "І мені пісня зайшла, при тому що слухаю тільки MELOVIN", - пишуть користувачі Мережі.
Як відомо, днями Тіна Кароль випустила новий кліп, в якому постала в абсолютно новому образі. Пісня наробила галасу в українському шоу-бізнесі.
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