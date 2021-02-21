Знаменита французька модель і актриса Тілан Блондо здивувала новим розкутим вуличним образом

19-річна красуня, яка прославилася ще в ранньому дитинстві і стала відома як «найкрасивіша дівчинка в світі», поділилася новими знімками на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

Так, Тілан вирішила сфотографуватися на вулиці поруч з одним з будинків в класичному стилі. Для знімка модель вибрала простий повсякденний образ, проте не обійшлося і без пікантної родзинки.

Блондо позує на фото у вільній толстовці темно-зеленого кольору. Наряд в стилі оверсайз доводиться їй довжиною майже до середини стегна, а рукава повністю закривають руки. Однак, крім толстовки на дівчині надіті лише високі чоботи схожого відтінку, які доходять майже до коліна.

А ось стрункі ніжки модель вирішила залишити оголеними, не надівши під толстовку ніяких штанів.

Шанувальники юної красуні буквально засипали її фото лайками і захопленими смайликами.

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Красуня одягла короткий топ пудрового кольору, який підкреслив її витончену фігурку і пружний животик. Взяла в руки парфуми, грайливо покрутилася перед дзеркалом, надушилась, а потім поцілувала флакончик.

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