Знаменита французька модель і актриса Тілан Блондо здивувала новим розкутим вуличним образом
19-річна красуня, яка прославилася ще в ранньому дитинстві і стала відома як «найкрасивіша дівчинка в світі», поділилася новими знімками на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.
Так, Тілан вирішила сфотографуватися на вулиці поруч з одним з будинків в класичному стилі. Для знімка модель вибрала простий повсякденний образ, проте не обійшлося і без пікантної родзинки.
Блондо позує на фото у вільній толстовці темно-зеленого кольору. Наряд в стилі оверсайз доводиться їй довжиною майже до середини стегна, а рукава повністю закривають руки. Однак, крім толстовки на дівчині надіті лише високі чоботи схожого відтінку, які доходять майже до коліна.
А ось стрункі ніжки модель вирішила залишити оголеними, не надівши під толстовку ніяких штанів.
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Шанувальники юної красуні буквально засипали її фото лайками і захопленими смайликами.
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