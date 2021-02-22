Український пенсіонер чекає новий перерахунок виплат

Це пов'язано з тим, що з 1 липня прожитковий мінімум для непрацездатних підвищать на 85 грн. А саме його використовують при визначенні розміру пенсій.

Таким чином мінімальна пенсія збільшиться на 85 грн до 1854 грн, а максимальна зросте відразу на 850 грн до 18 540 грн.

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Підвищення передбачено в бюджеті України на 2021 рік. Відповідно до закону мінімальна пенсія не може бути меншою за прожитковий мінімум. Тому після його підвищення також зростуть і ВИПЛАТИ для всіх пенсіонерів, які отримують менше 1854 грн.

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Що стосується максимальної пенсії, то вона обмежена 10 прожитковими мінімумами, на даний момент це 17 690 грн. Після 1 липня 2021 року розмір найвищої пенсії становитиме 18 540 грн.

Відзначимо, що ще до літньої індексації в Україні повинні провести перерахунок приблизно на 11% всіх розрахункових розмірів виплат. Орієнтовно це відбудеться в березні.

Варто уточнити, що індексація не торкнеться тих, хто заробив на виплату менше мінімальної і отримує надбавку до її розміру. Вони в березні надбавку не отримають, але можуть розраховувати на підвищення влітку.

Раніше ми розповідали, за яких умов українці можуть розраховувати на максимальну пенсію.

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Щоб отримувати такі виплати, українцю необхідно 35 років справно працювати і платити внески до Пенсійного фонду з офіційної зарплати в розмірі 54 тисяч гривень.

Громадяни з середньою зарплатою можуть розраховувати приблизно на 3,5 тисячі гривень на місяць, а з "мінімалкою" - всього 1769 гривень.

Нагадаємо, пенсії в Україні зростуть, дата і кому пощастить найбільше.

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