Український пенсіонер чекає новий перерахунок виплат

Це пов'язано з тим, що з 1 липня прожитковий мінімум для непрацездатних підвищать на 85 грн. А саме його використовують при визначенні розміру пенсій.

Таким чином мінімальна пенсія збільшиться на 85 грн до 1854 грн, а максимальна зросте відразу на 850 грн до 18 540 грн.

Підвищення передбачено в бюджеті України на 2021 рік. Відповідно до закону мінімальна пенсія не може бути меншою за прожитковий мінімум. Тому після його підвищення також зростуть і ВИПЛАТИ для всіх пенсіонерів, які отримують менше 1854 грн.

Що стосується максимальної пенсії, то вона обмежена 10 прожитковими мінімумами, на даний момент це 17 690 грн. Після 1 липня 2021 року розмір найвищої пенсії становитиме 18 540 грн.

Відзначимо, що ще до літньої індексації в Україні повинні провести перерахунок приблизно на 11% всіх розрахункових розмірів виплат. Орієнтовно це відбудеться в березні.

Варто уточнити, що індексація не торкнеться тих, хто заробив на виплату менше мінімальної і отримує надбавку до її розміру. Вони в березні надбавку не отримають, але можуть розраховувати на підвищення влітку.

Раніше ми розповідали, за яких умов українці можуть розраховувати на максимальну пенсію.

Щоб отримувати такі виплати, українцю необхідно 35 років справно працювати і платити внески до Пенсійного фонду з офіційної зарплати в розмірі 54 тисяч гривень.

Громадяни з середньою зарплатою можуть розраховувати приблизно на 3,5 тисячі гривень на місяць, а з "мінімалкою" - всього 1769 гривень.

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