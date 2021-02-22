Майкл, син Анастасії Заворотнюк, грає на подарованій мамою гітарі

Про це Майкл написав на своїй сторінці в Facebook Instagram.

Актрису Анастасію Заворотнюк знають мільйони фанатів. Багато з них невідривно стежать за здоров'ям кумира, оскільки зірка зараз бореться з онкологічним захворюванням. Знаменитість має трьох дітей, двоє з яких народилися в попередньому шлюбі. Це Анна і Майкл.

Старша дочка 25-річна Анна вже сформувалася блогер і модель, яка знає, що хоче від життя.

Синові Майклу 20 років, він встиг блиснути талантом у стрічці» мами", що вийшла на екрани у 2012 році. Молодий хлопець веде свій мікроблог не регулярно. Фанати пояснюють це потайним характером, а також небажанням пускати сторонніх у свій особистий простір. За характером Майкл більше схожий на свою маму, ніж сестра.

Син зіркової Анастасії Заворотнюк займається музикою. Частина матеріалів в його акаунті присвячені домашнім репетиціям. Майкл показує своє вміння грати на електрогітарі. До речі, саме цей музичний інструмент свого часу презентувала його мама. Як відомо, це було ще до хвороби.

На черговому відео можна розглянути усміхненого Майкла в чорній майці. В руках він тримає гітару.

За іронічними словами Майкла, багато успішних вчених, відомих філософів запитували про можливість виконання на гітарі дабстепа. У житті немає нічого неможливого, а дабстеп завжди можна виконати.

"Це буде саме тупе, що я робив", - сказав Майкл.

Мабуть, в цьому віці син відомої актриси відчуває до себе критичне ставлення. Переглянувши всі ролики можна відзначити даний факт. Можливо, що Майклу не вистачає дружньої підтримки, уваги або він не вірить у свої сили.

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