Після тривалої хвороби пішов з життя відомий артист театру і кіно Олександр Жданов, колеги і рідні сумують про відхід 70-річного майстра
Про це повідомив театр на офіційній сторінці в Facebook.
Глядачам, які відвідують театр "На Ливарному", був добре відомий Олександр Жданов. Він служив у цьому культурному закладі з 1976 року. Зовсім недавно, в січні цього року, колеги навіть відзначили 70-річний ювілей визнаного професіонала сцени.
У березні повинні були вітати Олександра Жданова з ще однією знаменною датою. Це 45 років роботи, відданої на благо улюбленого театру. Однак доля вирішила розпорядитися інакше. Його смерть стала великим горем.
Безцеремонний Сосєдов з "Х-Фактора" насварив Галкіна, дісталося і Кіркорову: "Зобов'язаний животіти..."
Кароль без ліфчика і в зухвалому костюмі перетворилася на справжню левицю: "Що за за витівки, а?"
З'явилися кадри з покаліченою Лесею Нікітюк, помилка обійшлася занадто дорого: "біль пекельний!"
"Людина з великим серцем": пішов з життя легендарний лікар, українці сумують
Ні грама косметики: як виглядає обличчя Кароль, Каменських і Пугачової без макіяжу і фотошопу, кадри
За словами знавців Олександра Жданова, він був душею театрального колективу "На Ливарному".
На рахунку в Олександра Жданова понад сорок десятка випущених вистав. У кожну роль він привносив щось своє живе. Шанувальники запам'ятають його комічні та трагічні ролі. Талановито зображуючи різних персонажів, Жданов міг насмішити глядача і змусити задуматися.
Стверджують, що артист ніколи не повторювався, а кожен раз розкривався з несподіваного боку. Такі вистави як: "Панночка-селянка", "Скупий", "Ворон" та багато інших назавжди залишаться в пам'яті.
Широкому глядачеві актор відомий за роллю в серіалі "Вулиця розбитих ліхтарів" і фільму "Старшина".
Майстерність оповідача була органічно притаманна акторові. Його театральні байки, приправлені гумором, завжди мали великий успіх.
На сцені він завжди був помічником і товаришем, оскільки мав необмежені запаси життєлюбства.
Навіть хвороба не змогла до кінця зломити Олександра Жданова, який продовжував брати участь у всіх заходах.
Тепер товариші та друзі покійного сумують і аплодують артисту…
Де відбудеться прощання з актором театру повідомлять додатково.
Нагадавши, помер актор-кумир поколінь.
Як повідомляла Politeka, стало відомо думки Андрія Мягкова про Україну.
Також Politeka писала, пішов з життя улюбленець публіки, яскравий актор.