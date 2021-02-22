Після тривалої хвороби пішов з життя відомий артист театру і кіно Олександр Жданов, колеги і рідні сумують про відхід 70-річного майстра

Про це повідомив театр на офіційній сторінці в Facebook.

Глядачам, які відвідують театр "На Ливарному", був добре відомий Олександр Жданов. Він служив у цьому культурному закладі з 1976 року. Зовсім недавно, в січні цього року, колеги навіть відзначили 70-річний ювілей визнаного професіонала сцени.

У березні повинні були вітати Олександра Жданова з ще однією знаменною датою. Це 45 років роботи, відданої на благо улюбленого театру. Однак доля вирішила розпорядитися інакше. Його смерть стала великим горем.

За словами знавців Олександра Жданова, він був душею театрального колективу "На Ливарному".

На рахунку в Олександра Жданова понад сорок десятка випущених вистав. У кожну роль він привносив щось своє живе. Шанувальники запам'ятають його комічні та трагічні ролі. Талановито зображуючи різних персонажів, Жданов міг насмішити глядача і змусити задуматися.



Стверджують, що артист ніколи не повторювався, а кожен раз розкривався з несподіваного боку. Такі вистави як: "Панночка-селянка", "Скупий", "Ворон" та багато інших назавжди залишаться в пам'яті.

Широкому глядачеві актор відомий за роллю в серіалі "Вулиця розбитих ліхтарів" і фільму "Старшина".

Майстерність оповідача була органічно притаманна акторові. Його театральні байки, приправлені гумором, завжди мали великий успіх.

На сцені він завжди був помічником і товаришем, оскільки мав необмежені запаси життєлюбства.

Навіть хвороба не змогла до кінця зломити Олександра Жданова, який продовжував брати участь у всіх заходах.

Тепер товариші та друзі покійного сумують і аплодують артисту…

Де відбудеться прощання з актором театру повідомлять додатково.

Нагадавши, помер актор-кумир поколінь.

Як повідомляла Politeka, стало відомо думки Андрія Мягкова про Україну.

Також Politeka писала, пішов з життя улюбленець публіки, яскравий актор.