Тяжкохвора вдова актора не може оговтатися від втрати найближчої людини

Як передає Politeka.net кілька днів тому перестало битися серце відомого актора Андрія Мягкова, який зіграв в культових радянських фільмах "Іронія долі" та "Службовий роман".

У суботу 20 лютого відбулася церемонія прощання зі знаменитим артистом. Безліч людей прийшли вшанувати пам'ять актора і вчителя. Однак на похоронах не дочекалися вдову Мягкова, Анастасію Вознесенську.

Новина про те, що вдова актора не була присутня на прощанні, також її не було і на Троєкуровському кладовищі, де поховали актора, породила безліч чуток. Представники заслуженої актриси прокоментували ситуацію.

Як з'ясувалося, вдова не змогла приїхати на прощання з чоловіком через погіршення свого здоров'я. Відомо, що жінка перенесла найважчу форму менінгіту та інсульт. За словами близьких, Андрій Мягков "двічі витягав її з кошмару". У актриси була найнебезпечніша форма менінгіту.

Колега Мягкова, актор Стас Садальський розмістив фото з прощальної процесії з актором і написав зворушливий пост, слова захоплення актором.

Всі, хто коли-небудь бачив гру відомого актора і знають про його особисте життя оплакують свого кумира, який пішов з життя в 83-річному віці.

Також співчувають вдові Мягкова Анастасії, яка за словами близьких "була для нього ангелом"

Нагадаємо, що українці оплакують знаменитого актора, ці фільми бачили всі.

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