Пішла з життя 74-річна актриса театру і кіно Катерина Градова, її зоряна роль радистки Кет в "Сімнадцяти миттєвостях весни" надовго запам'яталася глядачам
Про це повідомила дочка актриси Марія Миронова в Instagram.
Катерина Градова народилася в сім'ї архітектора та актриси 6 жовтня 1946 року. Дівчина, яка подає надії, щє під час навчання у Школі-студії МХАТ, зіграла на сцені Московського академічного театру імені Маяковського у виставі «Таланти та шанувальники».
Після чого Катерина Градова прокинулася знаменитою. Ще одна роль принесла актрисі глядацьку любов. Виконання ролі відважної радистки Кет у фільмі "Сімнадцять миттєвостей весни" зробило її зіркою.
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Образ вийшов вельми зворушливим, але водночас вражав своєю сміливістю. За зіграного персонажа Катерина отримала свого часу нагороду і звання.
У репертуарі Московського академічного театру Сатири Катерина Градова була залучена майже у всіх виставах.
Була одружена зі знаменитим артистом Андрієм Мироновим, але шлюб розпався. Як зізнавалася потім актриса, часті зради чоловіка зробили подальше спільне проживання неможливим.
У шлюбі народилася дочка Маша Миронова, згодом продовжила театральну династію. Зараз дочка Миронова і Градової знімається в кіно, виховує двох синів.
Марія Миронова написала на своїй сторінці про смерть матері та прохає журналістів залишити її у спокою.
Шанувальники висловлюють співчуття.
Покинувши театральні підмостки, Градова вирішила присвятити себе іншому напрямку. Завершивши навчання в Богословському інституті, вона викладала в одній з гімназій.
Причина відходу з життя однієї з відомих актрис поки невідома. Лікарі лікували Градову кажуть, що та мала проблеми зі здоров'ям.
Нагадавши, шанувальники оплакують смерть улюбленого актора.
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