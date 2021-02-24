Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес славиться своїми гарячими виступами
Артистка робить все, щоб прикувати увагу до себе, передає Politeka.net. Спокусливі вбрання допомагають артистці в цьому.
Шанувальники після будь-якого виступу збирають, а пізніше згадують витівки і образи знаменитості.
Так, в одному з фан-акаунтів з'явився знімки Джей Ло, на яких вона позувала в схожих відвертих нарядах.
Зірка була в сяючих боді, а також в срібній маєчці і шортиках, купальнику і звичайних джинсах.
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У таких образах шанувальники звертали увагу саме на п'яту точку Лопес, якою вона пишається.
Зірка з гордістю підкреслила сідниці, торкалася їх і піднімала одяг, щоб шанувальники могли все розглянути.
При цьому Дженніфер або виступала на сцені, заворожуюче танцюючи, або просто йшла по вулиці.
За годину пост не зібрав багато лайків і коментарів.
"Просто відпад", - написав один з шанувальників.
Зазначимо, Дженніфер Лопес застрахувала свої сідниці на 27 мільйонів доларів.
Зірка стежить за красою своєї п'ятої точки і фігури в цілому.
Зірка виконує щодня 30-хвилинний комплекс вправ, в який входять випади, вправи з м'ячем, косі скручування, планки та інше.
Крім цього, Джей Ло займається кікбоксингом і танцями, а її улюблені вправи — віджимання «Людина-павук» і ходьба в напівприсіді: це одна з найефективніших вправ для пружних ніг і сідниць.
Зірка веде здоровий спосіб життя, тому виглядає чудово.
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