Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес славиться своїми гарячими виступами

Артистка робить все, щоб прикувати увагу до себе, передає Politeka.net. Спокусливі вбрання допомагають артистці в цьому.

Шанувальники після будь-якого виступу збирають, а пізніше згадують витівки і образи знаменитості.

Так, в одному з фан-акаунтів з'явився знімки Джей Ло, на яких вона позувала в схожих відвертих нарядах.

Зірка була в сяючих боді, а також в срібній маєчці і шортиках, купальнику і звичайних джинсах.

У таких образах шанувальники звертали увагу саме на п'яту точку Лопес, якою вона пишається.

Зірка з гордістю підкреслила сідниці, торкалася їх і піднімала одяг, щоб шанувальники могли все розглянути.

При цьому Дженніфер або виступала на сцені, заворожуюче танцюючи, або просто йшла по вулиці.

За годину пост не зібрав багато лайків і коментарів.

"Просто відпад", - написав один з шанувальників.

Зазначимо, Дженніфер Лопес застрахувала свої сідниці на 27 мільйонів доларів.

Зірка стежить за красою своєї п'ятої точки і фігури в цілому.

Зірка виконує щодня 30-хвилинний комплекс вправ, в який входять випади, вправи з м'ячем, косі скручування, планки та інше.

Крім цього, Джей Ло займається кікбоксингом і танцями, а її улюблені вправи — віджимання «Людина-павук» і ходьба в напівприсіді: це одна з найефективніших вправ для пружних ніг і сідниць.

Зірка веде здоровий спосіб життя, тому виглядає чудово.

Нагадаємо, невгамовна Дженніфер Лопес розбурхала фантазії, не встаючи з ліжка.

Також Politeka писала, Дженніфер Лопес обласкала свої апетитні вигини в купальнику, кадри насолоди.

А ще Politeka писала, що розпалена Дженніфер Лопес розбурхала фантазії, прикрасивши засмаглий бюст дуже незвично