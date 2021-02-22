Молдавський співак, екс-тренер "Голосу країни" Дан Балан не завжди був спокусливим мачо, яким його знають і люблять українці

Як пише Politeka.net, на одній з фан-сторінок співака в Instagram опублікували масу його архівних фото, на яких важко впізнати артиста. Дан позує з довгим кучерявим волоссям і ще капловухими вухами. Крім цього, артист виглядає дуже худим.

«Кучерявець. Любімка...", - підписали фото автори аккаунта.

У коментарях стали захоплюватися архівними фото 42-річного співака.

"Шкода його, такий заморений", "Молоденький і смішнячий", "який він тут худенький! Навіть шкода його, такий заморений крихкий", "Купідончик кучерявенький, найулюбленіший", «Мій солодкий малюк», «Данчик тут ще з рідними вушками. Такий милий і красивий! Люблю будь-якого!", "Огооо, нічого собі архівчик! Ось це кудряш, клас», - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, Балан родом з Молдови. У 2000-х він був відомий як засновник тріо O-Zone. Після розпаду групи Балан зайнявся сольною кар'єрою і став популярним на просторах СНД. Спочатку він записав дует з Вірою Брежнєвою, випустивши кілька сольних російськомовних пісень. Після Росії він взявся підкорювати Україну. Варто відзначити, що у Балана багато дуетів з іншими артистами.

Нагадаємо, що рідкісні кадри з батьком Дана Балана потрапили в мережу: на кого схожий "Молдавський Серцеїд".

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