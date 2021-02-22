Відомий співак Віктор Павлік зізнався, яким батьком і дідом себе вважає

Як пише Politeka.net, відомий український співак Віктор Павлік дав велике інтерв'ю програмі "Вечеря з Дороті" на YouTube, де розповів багато про свою кар'єру кліпах, близьких людей і молодій дружині Катерині, а також напередодні стати вчетверте батьком поділився те, який він тато.

Він вважає себе огидним батьком, та й дідом, не дуже хорошим:

"Постійно все життя на гастролях, дітей я своїх майже не бачив і майже не виховував тому що весь час в роз'їздах. Напевно я відчуваю всередині душі, де мої діти обділені були по життю, з точки зору батька. Слава Богу за всіх мам, бо мами виховували, своїх дітей. Слава Богу діти виховані, культурні, ввічливі, як то кажуть", - заявив зірка.

"У мене ще все попереду", - каже Павлик, адже готується стати батьком вчетверте.

Дідусь вже тричі, співак також зауважив, що та онуків не балує: "онуків рідко бачу, рідко відвідую, рідко даю якісь подарунки, або ще щось".

Співак зізнався, що думає про це, аналізує:

"Каюсь, лаю себе ... Але вважаю, що так воно і є і було принаймні".



За словами Павлика, діти не дорікали йому в тому, що його немає поруч. Єдине, що старший син Саша говорив, тату, ну коли ми з тобою зустрінемося, посидимо, пару годин поговоримо, як тато з сином.

Але за словами співака синові вже 37 років, сам має двох дітей, яких дуже виховує.

"Щодо того, яким я був батьком ... Яким міг, таким був", - на завершення розповів співак.

Відомо, що минулого року син Віктора Палика, Павло помер від раку.

Нагадаємо, що Віктор Павлік епічно зганьбився перед українцями, забувши про правила пристойності.

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