Продюсер "Скаженого весілля" - Юрій Горбунов разом з актором і співаком Позитивом презентували кліп на саундтрек до комедії
Відео показали в ефірі»Сніданку з 1+1".
У кліпі знялася більшість акторів фільму. Композицію виконали герої кінотрилогії, а музичного колориту додав Циганський театр «Романс».
"Скажене весілля" увійшло в історію тем. Що ми повернемо українців у кінотеатри. Так хочеться це зробити, тому що карантин карантином. Але комедії, кіно ніхто не відміняв", - зазначив Горбунов.
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Амбітно налаштований він не тільки онтосительно самого фільму, але і щодо кліпу.
«У нас всі пісні стають хітами, і ці пісні співають на весіллях, тому цей теж приречений бути так само... " - заявив продюсер.
Відзначимо, в кліпі запалив і сам Горбунов, а також Надя Мейхер, Олег Винник, Потап і Позитив.
Не змогли спокійно всидіти вони на місці і під час презентації відео в студії, і пустилися в танок.
"Круто", "Чекаємо з нетерпінням», «Пісня класна, аж мурашки по шкірі», «мені дуже подобається», - пишуть в коментарях.
Зазначимо, прем'єра української комедії" Скажене весілля 3 " відбудеться 25 лютого. Це буде фінальна частина франшизи.
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