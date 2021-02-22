Продюсер "Скаженого весілля" - Юрій Горбунов разом з актором і співаком Позитивом презентували кліп на саундтрек до комедії

Відео показали в ефірі»Сніданку з 1+1".

У кліпі знялася більшість акторів фільму. Композицію виконали герої кінотрилогії, а музичного колориту додав Циганський театр «Романс».

"Скажене весілля" увійшло в історію тем. Що ми повернемо українців у кінотеатри. Так хочеться це зробити, тому що карантин карантином. Але комедії, кіно ніхто не відміняв", - зазначив Горбунов.

Амбітно налаштований він не тільки онтосительно самого фільму, але і щодо кліпу.

«У нас всі пісні стають хітами, і ці пісні співають на весіллях, тому цей теж приречений бути так само... " - заявив продюсер.

Відзначимо, в кліпі запалив і сам Горбунов, а також Надя Мейхер, Олег Винник, Потап і Позитив.

Не змогли спокійно всидіти вони на місці і під час презентації відео в студії, і пустилися в танок.

"Круто", "Чекаємо з нетерпінням», «Пісня класна, аж мурашки по шкірі», «мені дуже подобається», - пишуть в коментарях.

Зазначимо, прем'єра української комедії" Скажене весілля 3 " відбудеться 25 лютого. Це буде фінальна частина франшизи.

Нагадаємо, Горбунов запалив на репетиції нового шоу, розбурхавши Саніну з "Танців з зірками": "а я знаю…»

Як повідомляла Politeka, зірка "Скаженого весілля 3" Анна Тринчер без штанів влаштувала пустощі біля дзеркала: "Просто бомба"

Також Politeka писала, що імпозантний Олег Винник повідав про весілля і секретне хобі: "коли починаєш її натирати..."