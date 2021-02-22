Відома співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка групи Nikita, показала себе в зухвалому образі
На фото Анастасія позувала в чорному вбранні, під яким можна побачити прозору частину образу. Красуня також одягла рукавички, а на шиї виблискувала прикраса з безліччю каменів. Кумейко залишила волосся розпущеним, а ніжку закинула за ніжку. Співачка взяла в руки садовий секатор, щоб стати максимально владною красунею. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
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Цілу годину мене крутив, повертав, підрівняв мою спину і попросив:
- бути " кришталевою трояндою"
- тиждень не займатися спортом
- обходитися без різких рухів
- тяжкості не піднімати
- ходити з рівною спиною
- прийти на повторний огляд", - розповіла Анастасія і додала, що у неї не вийшло виконати прохання лікаря.
Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:
"Як красиво"," Настя з ломом"," Фантастика"," дуже красива"," як завжди шикарна"," Анастасія читаю і захоплююся трудяжечка) а спинку потрібно берегти і серце теж", " Настуся, кому що відрізала?", "комусь буде Чік Чік", "Настя, після таких пригод - необхідне відновлення".
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