Відома співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка групи Nikita, показала себе в зухвалому образі

На фото Анастасія позувала в чорному вбранні, під яким можна побачити прозору частину образу. Красуня також одягла рукавички, а на шиї виблискувала прикраса з безліччю каменів. Кумейко залишила волосся розпущеним, а ніжку закинула за ніжку. Співачка взяла в руки садовий секатор, щоб стати максимально владною красунею. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Етюд "Слушаю и повинуюсь".

Минулого тижня у мене був плановий огляд у вертебролога

Цілу годину мене крутив, повертав, підрівняв мою спину і попросив:

- бути " кришталевою трояндою"

- тиждень не займатися спортом

- обходитися без різких рухів

- тяжкості не піднімати

- ходити з рівною спиною

- прийти на повторний огляд", - розповіла Анастасія і додала, що у неї не вийшло виконати прохання лікаря.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Як красиво"," Настя з ломом"," Фантастика"," дуже красива"," як завжди шикарна"," Анастасія читаю і захоплююся трудяжечка) а спинку потрібно берегти і серце теж", " Настуся, кому що відрізала?", "комусь буде Чік Чік", "Настя, після таких пригод - необхідне відновлення".

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