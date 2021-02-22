На популярному шоу "Маска" розкрили ще одного учасника, викликавши обурення серед глядачів

Як пише Politeka.net, в останньому ефірі шоу розкрили учасника, який ховався під маскою Кози. Козою виявилася відома психолог Наталія Холоденко.

"Їй вдалося майстерно заплутати зіркових детективів і глядачів, щоб вони не здогадалися, хто під маскою", - повідомили автори офіційної сторінки «Маски» в Instagram.

Розв'язка ефіру викликала бурю обурення серед глядачів, які залишилися незадоволені тим, що учасники в шоу маловідомі.

"Взагалі несподівано! Боюся уявити, хто під іншими масками", "Стає не цікаво дивитися це шоу. Як тільки воно почалося, то думали, що буде цікаво, будемо відгадувати, хто під маскою. А виявилося, що під масками не співаки, а незрозуміло хто....Як їх можна вгадати? То танцівниця, то режисер, то психолог. Наступного разу якийсь ведучий новин виявиться. Маячня», «навіть Данилка здивувало хто це", "Ось кого найменше очікувала побачити на цьому шоу...Порадував Андрій Данилко, який поняття не має, хто ця "персона"!", "Було б цікавіше, якби під маскою були люди, які всім відомі. Ну як можна було вгадати Холоденко або, наприклад, Байрак!?,- пишуть люди.

Варто відзначити, що Андрій Данилко не знав, хто така Наталія Холоденко, в чому чесно зізнався відразу ж після її розкриття.

Нагадаємо, що Андрія Данилка довели до сліз на шоу "Маска": що сталося, подробиці і кадри виступу.

Як повідомляла Politeka, Андрій Данилко дав волю рукам на шоу "Маска", змусивши Винника скрикнути: "що ти там намацав?".

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