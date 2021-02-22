Розлючена Оля Полякова, в квартирі якої обвалилася стеля, жорстко відповіла українцям

Емоційне звернення вона опублікована на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net.

"Багато пишуть мені в коментарі:»сама Полагодь дах". Хлопці, це сталінський будинок. Тут все гнилі перекриття, гнила дах і гнилий стелю. Тобто, мені це все треба знімати, в тому числі стелю над звий квартирою, і будувати заново. Це, ви не розумієте, які гроші. Це півмільйона доларів треба. Чому я повинна ці гроші платити? Чому ми повинні самі робити ці речі? Ми платимо комунальні послуги, у нас є комунальні служби, які повинні за цим стежити», - заявила Полякова.

Вона нагадала що попереджала комунальників про небезпечну ситуацію.

«Я їх тиждень прошу прибрати сніг. Ось коли у мене обвалилася стеля, вони роздуплилися і прийшли все це чистити. А вже пізно. А якби це все впало на голову комусь із моїх дітей", - обурилася співачка.

Раніше Полякова скаржилося, що через підвищення температури з даху будинку почав сходити сніг, тому її житло, розташоване на останньому поверсі будівлі, затопило.

Полякова заявила, що тільки навесні зробила новий дорогий ремонт. Вона зазначила, що вже неодноразово скаржилася в Печерську районну адміністрацію і ЖЕК, однак там просто не піднімають трубку.

Також вона просила комунальників прийти і збити величезні бурульки, які на мерзли на її балконі.

Пізніше в її квартирі через постійно поточної води обвалився підвісний потік.

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