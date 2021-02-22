Відома балерина, суддя "Танців з зірками" Катерина Кухар зважилася на сміливі експерименти в новому шоу

Як пише Politeka.net, про це стало відомо з повідомлення на офіційному акаунті в Instagram нового шоу «Ліпсінк батл». У шоу зоряних пародій Кухар перевтілитися в Майкла Джексона.

"Це буде чудове видовище, а перевтілення @ekaterinakukhar_official точно здивує", - підписали відео автори аккаунта.

На фото Катерина постала з короткою чорною стрижкою і яскравим виразним макіяжем, який перетворив її в копію Майкла Джексона. Артистку одягли в червону куртку з чорними вставками.

Крім цього, Кухар взяла участь у челленджі, який організувало шоу. Вона спародіювала відому пісню, сидячи на дивані.

Варто відзначити, що учасниками «Ліпсінк батл» вже стали Олена Кравець з «Квартал 95», Маша Єфросиніна, Женя Кот, Павло Зібров, Іраклій Макацарія та інші зірки. Ведучими шоу, в якому зберуть близько 36 зірок, стануть Тіна Кароль і Потап.

При цьому багато хто з зірок буде пародіювати артиста протилежної статі. Так, Кот перетвориться в Настю Каменських, а Маша Єфросиніна в Макса Барських. У коментарях глядачі із захопленням відреагували на учасників шоу.

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