Відомий хореограф, партнер Лесі Нікітюк по "Танцях з зірками" Макс Єжов ледь не розплакався від досади, зіткнувшись з жахливою бідою

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram Єжов опублікував відео, на якому показав, що сталося з його машиною. Чоловік залишив автомобіль на вулиці, де на нього впали бурульки. Судячи з відео, автомобіль хореографа виявився вщент розбитий - у нього був пошкоджений капот і розбите лобове скло.

"Величезне спасибі всім, хто до цього причетний. Ось що мені тепер робити? Хто мені це оплатить?",- обурився Єжов, не забувши звинуватити в надзвичайній події ЖЕК.

Хореограф також передав естафету своїй начальниці, співачці Ользі Поляковій, яка нещодавно воювала з комунальними службами, які не хотіли прибирати бурульки з її замерзлого балкона.

У коментарях чоловіка не стали жаліти, натякнувши йому на те, що він сам винен у цій ситуації.

"Страховка все оплатить"," а він не бачив, де ставав або як?", "Ця нещасна машина вже в таких ситуаціях побувала, а він ще й "естафету перейняв"! Ось нахаба, вирішив і на цьому хайпанути. А те, що він і в аварії на ній потрапляв і про це розповідав, він вже забув? Ніхто йому нічого не винен - його автомобіль, значить і про безпечну парковку повинен думати він", "став на стоянці, і не буде буруль на капоті. А то окозліли автомобілісти остаточно", - пишуть користувачі Мережі.

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