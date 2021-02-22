Відомий хореограф, партнер Лесі Нікітюк по "Танцях з зірками" Макс Єжов ледь не розплакався від досади, зіткнувшись з жахливою бідою
Як пише Politeka.net, у себе в Instagram Єжов опублікував відео, на якому показав, що сталося з його машиною. Чоловік залишив автомобіль на вулиці, де на нього впали бурульки. Судячи з відео, автомобіль хореографа виявився вщент розбитий - у нього був пошкоджений капот і розбите лобове скло.
"Величезне спасибі всім, хто до цього причетний. Ось що мені тепер робити? Хто мені це оплатить?",- обурився Єжов, не забувши звинуватити в надзвичайній події ЖЕК.
Хореограф також передав естафету своїй начальниці, співачці Ользі Поляковій, яка нещодавно воювала з комунальними службами, які не хотіли прибирати бурульки з її замерзлого балкона.
Безцеремонний Сосєдов з "Х-Фактора" насварив Галкіна, дісталося і Кіркорову: "Зобов'язаний животіти..."
54-річна Сумська розтанула в кріслі косметолога, зовнішність після процедури вражає: "Губки, як заціловані"
Фреймут в безсоромному міні і з розставленими ногами вразила пікантною фотосесією: "Не впізнала навіть..."
"Царство йому небесне": трагедія потрясла легендарний "Ласковый май", перші подробиці
З "Квартал 95" зі скандалом пішов один з головних акторів, нові подробиці: "Була злість"
У коментарях чоловіка не стали жаліти, натякнувши йому на те, що він сам винен у цій ситуації.
"Страховка все оплатить"," а він не бачив, де ставав або як?", "Ця нещасна машина вже в таких ситуаціях побувала, а він ще й "естафету перейняв"! Ось нахаба, вирішив і на цьому хайпанути. А те, що він і в аварії на ній потрапляв і про це розповідав, він вже забув? Ніхто йому нічого не винен - його автомобіль, значить і про безпечну парковку повинен думати він", "став на стоянці, і не буде буруль на капоті. А то окозліли автомобілісти остаточно", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що грайлива Нікітюк з келихом в руці відповіла на запрошення в «Холостячку»: «офіційна заява...».
Як повідомляла Politeka, Нікітюк вивели з себе питаннями про "Холостячку", телеведуча розкрила карти:"хлопці, я...".
Також Politeka писала, що Нікітюк довела до знемоги свого партнера по "Танцям з зірками", кадри пристрасті: "Впав на коліна...".