Популярна голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі спантеличила непристойним виглядом поруч з батьком і рідним братом

Як пише Politeka.net, на одній з численних фан-сторінок зірки в Instagram з'явився архівний знімок, на якому Джолі позувала поруч зі своїм батьком, актором Джоном Войтом, а також з братом Джемсом Хевеном. Зараз актриса не спілкується зі своїм батьком, але раніше вона робила спроби налагодити відносини.

На фото актриса постала в білій прозорій майці. Наряд настільки сильно обтягнув її "бідончики", що став недоречним в такій компанії. Тим не менш, актриса гордо стояла між братом і батьком, зображуючи грізний вигляд.

Варто відзначити, що форми Джолі в молодості вражають. Її бюст виглядає вельми апетитно і спокусливо. Це відзначили і в коментарях під постом.

"Які форми!", "Виглядає дуже мило і красиво, міс Анджеліна, моя улюблена актриса, бережи тебе бог», «Ну і Сімейка», «Могла б і прикритися», «Крута», "яка ж вона була красуня", - пишуть користувачі Мережі.

Додамо, що останнім часом зовнішність Анджеліни Джолі сильно змінилася. Вона схудла, через що змінилася вся її фігура. Жінка практично не бере участі у відвертих фотосесіях.

Нагадаємо, що спокуслива Джолі спеціально одягла прозору футболку, яка не приховала нічого: "Ангел".

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