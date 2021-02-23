Популярна голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі спантеличила непристойним виглядом поруч з батьком і рідним братом
Як пише Politeka.net, на одній з численних фан-сторінок зірки в Instagram з'явився архівний знімок, на якому Джолі позувала поруч зі своїм батьком, актором Джоном Войтом, а також з братом Джемсом Хевеном. Зараз актриса не спілкується зі своїм батьком, але раніше вона робила спроби налагодити відносини.
На фото актриса постала в білій прозорій майці. Наряд настільки сильно обтягнув її "бідончики", що став недоречним в такій компанії. Тим не менш, актриса гордо стояла між братом і батьком, зображуючи грізний вигляд.
Варто відзначити, що форми Джолі в молодості вражають. Її бюст виглядає вельми апетитно і спокусливо. Це відзначили і в коментарях під постом.
"Які форми!", "Виглядає дуже мило і красиво, міс Анджеліна, моя улюблена актриса, бережи тебе бог», «Ну і Сімейка», «Могла б і прикритися», «Крута», "яка ж вона була красуня", - пишуть користувачі Мережі.
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Додамо, що останнім часом зовнішність Анджеліни Джолі сильно змінилася. Вона схудла, через що змінилася вся її фігура. Жінка практично не бере участі у відвертих фотосесіях.
Нагадаємо, що спокуслива Джолі спеціально одягла прозору футболку, яка не приховала нічого: "Ангел".
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