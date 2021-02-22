Відомий продюсер Вадим Лисиця розповів, як допоміг Насті Каменських і Потапу стати топовими співаками

Відомий продюсер Вадим Лисиця в інтерв'ю "Вечеря з Дороті" на Youtubе-каналі розповів про те, як в одній з пісень на початку кар'єри звучить голос зовсім іншої співачки, пише Pоliteka. (Щоб побачити відео доскрольте до кінця статті)

Дороті у своєму інтерв'ю запитала Вадима, чи правда, що співачка Alyosha викладала вокал Насті Каменських. (Нагадаємо, що Вадим зустрічався з Alyosha близько семи років). Також ведуча запитала, чи є інформація, що Alyosha записала свій голос в одній з пісень, коли Настя не могла витягнути високі ноти. "Так, це правда", - сказав Вадим, але потім схаменувся і трохи перефразував свою відповідь.

Вадим казав, що це сталося, коли записували пісню "Чому мовчиш" замість голосу Каменських в одному місці звучить Alyosha.

Вадим розповів, що Потап сильно поспішав, його не дуже цікавив дует з Настею тому, що він робив ставку на своїй реп-групі. А Настя в день, коли був запис не змогла приїхати, тому довелося підключити Alyosha для виконання уривка пісні.

У той момент треба було пісню віддавати, а записати не було можливості. Настя не встигала…

"Насправді тут питання було не в Насті і не в Олені. Питання було в тому, що потрібно було терміново, і Потап вже підганяв: "Давай-давай-давай", і довелося це зробити, тому, що Настя не змогла приїхати просто. Ми записали як є. Треба було пісню віддавати, а записати не було часу. Насправді вся пісня співається Настею, тобто там ніяких питань немає, вона б і заспівала, якби не той момент, що потрібно було терміново віддавати. Це не те, що вона не змогла. Вона змогла, просто це був складний творчий момент... Але ви ніколи не дізнаєтеся в якому місці!",- заявив Вадим.

Як виявилося, студія Вадима і Потапа перебувати в одному приміщенні. Дороті з лисицею вирушили "в гості до Потапа" і дізналися, що якби не Вадим Лисиця, то такого музиканта, як Потап ніколи та не було. За словами Олексія, Вадим був єдиним, хто відгукнувся на порив.

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