Популярна українська співачка Ані Лорак, яка живе і будує кар'єру в Росії, полонила пікантним образом

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram зірка опублікувала свіже фото, на якому постала в досить незвичайному образі. Співачка сиділа на кріслі, загорнувшись у плед. Під ковдрою на ній був домашній одяг або нижня білизна. В області бюста було видно спокусливі мережива.

Лорак задерла плед, оголивши свої стрункі ніжки. Вираз обличчя зірки додав особливого шарму фото. Воно вийшло одночасно пікантним, але також дуже ніжним і теплим.

«У такі морозні дні кутаєшся в плед і візуалізуєш свої мрії. Це дуже важлива частина життя - намалювати свій простір, адже всі ми-художники. А ви практикуєте таке?",- зазначила Лорак.

У коментарях шанувальники залишили масу приємних слів своїй улюблениці.

"Дуже затишна фотографія, ви неймовірно красива!", "Кароліночка, дорога, ти немов блискавка: яскрава, чаруюча, сліпуча! Небесне створення дивовижної краси!", "Яка ви красива! Гарного вечора!", "Кароліш, коли прем'єра? ми дуже чекаємо", "Така затишна фотографія. Дуже красива, Каролін! Скучили за вами!» ,- пишуть користувачі Мережі.

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