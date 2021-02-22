Відома українська співачка Ірина Федишин розповіла про біду, яка трапилася з нею під час відпочинку на екзотичному курорті

Зараз співачка з чоловіком і двома синами відпочиває в Домінікані і ділиться звідти яскравими знімками в своєму Instagram. Однак, в одному зі своїх постів співачка розповіла, що її відпустка обійшлася не без неприємностей, повідомляє Politeka.net.

Так, Федишин написала, що під час зйомок на острові Саона позбулася свого безпілотника.

«Ми так захопилися його красою, що захотіли зробити не тільки фото, але і зняти острів з висоти пташиного польоту. Але коли наш дрон піднявся вгору з ним сталася подія і поверталися з острова ми вже без нього. Як думаєте, що сталося з дроном?",- розповіла шанувальникам співачка.

Втім, це не завадило їй опублікувати нове фото, на якому вона продемонструвала пляжну фігуру в стильному купальнику.

Шанувальники співачки тут же відреагували на її публікацію.

"Ви неперевершено красиві", "заблукав»,» впав у воду«,» красива«," застряг на пальмі?«,» Зустрів іншого дрона і полетіли разом до інших господарів«, "Пульт впав у воду" « " Причина в GPS навігаторі? Тому він втратив орієнтацію .... Полетів у невідомому напрямку?",- пишуть люди.

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