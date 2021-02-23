Молода кохана колишнього чоловіка Ані Лорак, турецького бізнесмена Мурата Налчаджіоглу показала оригінальний костюм для вечірки

Візажистка на ім'я Лілія поділилася новими фото на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

На фото дівчина постала в досить несподіваному вбранні: вона приміряла милий білий кігурумі у вигляді костюма зайчика. Світлий наряд надає дівчині грайливості і ніжності.

На знімках Лілія позує з посмішкою, демонструючи довгі вушка свого вбрання. У підписі до посту вона пожартувала, що цей костюм міг би стати відмінним чином для вечірки.

"Піжамапаті. Кращий образ на вечірку", - написала Лілія.

Мурат не зміг встояти перед такою красою і залишив під знімками лайк.

Її передплатники тут же відреагували на новий пост дівчини.

"Красотулька", "Зайка", "вогонь", "розбила сім'ю Мурата і Кароліни, розлучила", - пишуть люди.

Відзначимо, що сама Лілія ніяк не коментує повідомлення про свій роман з колишнім чоловіком Лорак Муратом Налчаджіоглу. Проте відомо, що бізнесмен їздив з нею на відпочинок за кордон і навіть запрошував на день народження дочки. У свою чергу, інтернет-користувачі помітили, що нова кохана Мурата підозріло схожа на Лорак. Тепер фанати щосили порівнюють зовнішність двох красунь, знаходячи між ними все більше подібності.

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