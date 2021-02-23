Після виступу на шоу "Голос країни" сестер ексгрупи Алібі і їх несподіваного рішення, українці обрушилися з критикою на Надю Мейхер і чоловіка Сумської Борисюка

У черговому випуску пісенного шоу "Голос країни-11" на сцені з'явилися дівчата, сестри раніше виступало як дует "Алібі", сестри — Анна та Ангеліна Завальські. В Інстаграм-пабліку "Голосу" з'явилася інформація, що сталося на шоу, передає Politeka.net. (Щоб побачити відео доскрольте до кінця статті).

Дівчата зникли з українського шоу-бізнесу на п'ять років, в цей час дівчата стали мамами та тепер не тільки талановиті виконавиці, а й турботливі матусі.

Через п'ять років сестри повертаються на велику сцену, вони перейменували групу в The Alibi Sisters, і тепер з новими силами будуть підкорювати українських слухачів.

Перед виступом співачки заявили, що захотіли зробити щось разом і підготували сюрприз для суддів проєкту "Голосу".

На сліпих прослуховуваннях дівчата заспівали легендарну пісню Barry Sisters "Chiribim Chiribom".

Співачки повернули всі чотири крісла, проте цього було їм достатньо. Від подальшої участі в шоу сестри Завальські відмовилися. Сестри заявили, що не збираються брати участь в шоу і дають можливість проявити себе іншим талановитим співакам.

Шанувальники буквально, аплодують стоячи такому рішенню дівчат. Вона захоплені прийнятим рішенням.

"Молодець...і мізки є і совість... талановиті дівчатка...", "Браво, молодці, як прекрасно вчинили, не те, що Мейхер... Не поступилася місцем молодим виконавцям...", "Правильно вчинили. Мейхер і Борисюк фууууууу!", "Красуні! і молодці, що відмовилися брати участь, давши дорогу молодим, не те, що Мейхер і іже з нею...👏 ", "А Завальські молодці, що не залишились!", "Мабуть, Голос, віджив своє. Мейхер і Борисюк навіщо займають місце когось дійсно талановитого і невідомого?", "В мене одної є таке питання? Якого фіга на Голос цього сезону приперлось дофіга зірок? Вміють співати, так йдіть і далі співайте. Шоу придумали для людей які хочуть віднайти себе у цій сфері, а вони займають просто їх місце. Так бісить це😡🤮"

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