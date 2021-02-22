Співачка Міка Ньютон відверто зізналася, чиї нерви берегла, не розповідаючи про онкологію

Відома співачка Міка Ньютон розповіла в інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" про те, хто першим з її оточення дізнався про її хворобу, а кому про онкологію зізналася в останню чергу, пише Politeka.net.

Дівчина розповіла, що першими ознаками її хвороби стала слабкість і збільшення обсягів. Дівчина подумала, що стала повніти через неправильне харчування, проте ніякі дієти, ні заняття йогою не давали результат.

Молодий чоловік помітив зміни в поведінці Ніки, вона стала не такою активною, постійно хотіла спати. Ніка звернулася до лікарів. Після того як став відомий результат аналізів, дівчина, в особливий день розповіла своєму чоловікові, що сталося.

"Це був особливий день, коли я вперше йшла в США в онкологічний центр, був день народження чоловіка", - зізнається дівчина.

Своїм батькам Міка розповіла не все відразу. Якщо з мамою у співачки секретів не було, то татові нерви берегла до останнього:

"Мама все знала, тато не знав. У моєї бабусі був рак, і у мами рак. Але, як показало тестування, у мене не спадковий рак. Мені ніхто не передав", - зазначила Міка.

Відомо, що в Україні Ньютон хоче обґрунтувати фонд допомоги хворим на рак. Її хвороба спонукала на таке рішення, дівчина заявила, що в Україні немає обладнання, а лікарі дуже талановиті.

Глядачів дуже цікавить, чи повернеться співачка в Україну, і які її плани. У своєму інтерв'ю дівчина розповіла, що хоче стати актрисою і підкорити Голлівуд.

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