"Я вирішив, що я буду чесним"

Відомий український співак Арсен Мірзоян розповів про те, як пішов від колишньої дружини до Тоні Матвієнко

Свого часу роман двох виконавців викликав великий скандал, адже заради Матвієнко Мірзоян пішов від своєї першої дружини Анни, з якою вони виховували двох дітей. У програмі "Життя відомих людей" Мірзоян вирішив розповісти, як почався його роман з дочкою легендарної радянської та української співачки.

Арсен і Тоня познайомилися під час участі в шоу "Голос країни", причому, за словами співака, спочатку молода співачка йому не сподобалася, адже вона зайшла в студії, не привітавшись.

"Я думаю - нічого собі. А що це тепер не вітаються? Що це таке?",- обурився співак.

Однак згодом вони познайомилися ближче і Мірзоян навіть покликав Тоню з собою в тур. У якийсь момент вони обидва зрозуміли, що між ними виникли почуття. Тоді Арсен почав думати про те, як розповісти про це тодішній дружині.

"Дав собі десь рік прожити з цим! Може, я передумаю, може, це не серйозно. І я зрозумів - все, припливли! Я вирішив, що я буду чесним. Не треба робити гірше нікому і я подумав, краще зараз, ніж ніколи", - згадує співак.

Він додав, що намагався не реагувати на негатив, який полився на них з Матвієнком після його розлучення з дружиною. За словами співака, він не відчуває себе винним у ситуації, що склалася, намагається допомагати першій родині і регулярно спілкується з синами.

Співак також зізнався, що його часто дошкуляють настирливі шанувальниці, змушуючи нову дружину ревнувати.

"Ми домовилися з Тонею говорити про все. Ми намагаємося не жити минулим. І ні в якому разі не використовувати це як зброю додаткове до наступної сварки", - підкреслив Мірзоян.

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