Український актор Тарас Цимбалюк, який грав у серіалах "Кріпосна" і "Спіймати Кайдаша", а також брав участь у "Танцях з зірками", вразив незвичайним образом

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram чоловік опублікував фото, на якому постав в образі семінариста Андрія. Раніше актор зізнавався, що йому дуже цікаво працювати над цією роллю. Цього разу він опублікував колоритний портрет, на якому постав у пальто і чорній шапці.

"Знову Львів... Знову "Кава з кардамоном", - підписав фото актор.

У коментарях йому залишили масу приємних відгуків. Не обійшлося і без критики.

"Коли вже до Києва?))", "Красивий чоловік, а як артист взагалі чудовий. Удачі вам!", "Ти-талант!", "Як же хочеться, щоб фільм не розчарував! Тому що книга просто неймовірна!", "Як вже хочеться скоріше побачити фільм», «дуже підходить цей образ», "як вам підходить такий стиль", "Ось ніколи не подобався цей артист... Ролі грає хороші, позитивні. А в житті походу г*вно", - пишуть користувачі Мережі.

Зазначимо, що Тарас Цимбалюк є одним з найперспективніших українських акторів. Він встиг знятися у всіх найгучніших проектах останніх років.

Нагадаємо, що м'язистий Цимбалюк зі "Спіймати Кайдаша" підкорив Сумську кадрами зі спальні:"Чекаємо відосики!".

Як повідомляла Politeka, роздягнений Цимбалюк з "Спіймати Кайдаша" верхи на рожевому "фламінго" викликав фурор:"Посейдон вийшов з океану".

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