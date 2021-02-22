Українська актриса, зірка "Дизель Шоу" Вікторія Булітко повернулася до пікантних танців зі своїм екс-партнером, хореографом Дмитром Дікусаром

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram зірка опублікувала уривок з виступу на "Дизель шоу". З нагоди зустрічі з Дікусаром Булітко одягла неймовірної краси зелену сукню. На вбранні був глибокий виріз, який дозволяв артистці проробляти пікантні танцювальні па.

На екрані красувався напис "Танці з Булітко". Судячи з усього, автори студії вирішили використовувати талант артистки, який вона знатно прокачала під час участі в «Танцях з зірками». Як відомо, в парі з екс-чоловіком Ірини Білик вона дійшла до фіналу, зайнявши третє місце в шоу.

На ролику, який опублікувала Булітко в сторіс, парочка показала справжню, непідробну пристрасть. Ймовірно, всьому виною спокусливе танго, яке було вибрано для виступу. В кінці номера Дікусар кинув Булітко на підлогу і взяв її за шию, ледь не поцілувавши. Українці в залі для глядачів прийшли в захват від номера.

Раніше ми писали, що Вікторія Булітко влаштувала непристойні танці в ростовому костюмі зайчика. Вона сховала обличчя під маскою, а сама працювала нижньою частиною тіла.

Нагадаємо, що Булітко з "Дизель Шоу" засвітила розкішні хороми з вікнами до стелі і каміном: "Моя нова хата".

Як повідомляла Politeka, біда наздогнала Вікторію Булітко з "Дизель шоу", зірці терміново потрібна допомога: "чекаю ваших порад...".

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