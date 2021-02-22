Український виконавець Олег Винник розтанув в обіймах Насті Каменських під час зйомок шоу «Маска»

Як пише Politeka.net, в Instagram проекту з'явився уривок з останнього ефіру шоу. Під час виступу маски Рози променистий Винник не всидів у кріслі детектива і запросив на танець свою сусідку по суддівському столу, розкішну Настю Каменських.

"Виступ Рози нікого не залишив байдужим! Атмосфера чуттєвості закрутила наших детективів Олега Винника @olegg.vynnyk і NK @kamenskux в романтичному танці", - підписали відео автори аккаунта.

Під час ліричної пісні він із задоволенням танцював з Настею, притискаючись до неї і згадуючи Потапа.

"Як тобі пощастило, Потап", - промовив захоплений Винник.

У коментарях глядачі стали гадати, хто ж може ховатися під маскою. Більшість шанувальників шоу вважають, що під маскою ховається Аліна Гросу.

"Та ні Лорак ні Повалій сюди не звали б. Подумайте, люди! А ось Гросу може бути, дуже схожа", «Троянда нагадує своїми рухами Тіну", "Наживо це було фантастичне виконання. Мала щастя побувати на секретних зйомках», «Голос схожий на Аліну Гросу», «це Повалій», - пишуть користувачі Мережі.

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