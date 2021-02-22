Дочка зірки "Квартал 95" Олени Кравець показала новий зухвалий образ на святі
Як повідомляє Politeka.net, 17-річна Маша Кравець поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram.
Так, Маша вирушила на день народження до подруги, і показала, як одяглася на свято. На фото юна красуня позує в кімнаті, прикрашеній кулями з нагоди торжества.
Втім, сама Кравець-молодша вибрала для свята не надто урочисте вбрання. Так, на фото вона позує у вільних джинсах з підкатаними штанинами і чорній футболці-оверсайз. Варто відзначити, що цей образ зухвалої пацанки дівчині дуже йде.
Волосся Маша злегка завила, що додало її вигляду нотку запалу і романтики.
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"Залетіли на бьорздей паті!",- підписала знімок Кравець.
Підписники дівчини тут же почали коментувати її фото.
"вау!", "нереальнооо, Маааш", "Брови дуже красиві і зачіска крута", - пишуть в коментарях під знімком.
Раніше ми писали, що Маша показала фото з поїздки до Львова.
На нових фото Маша позує на засніжених вулицях міста одна і з подругою. Дівчина одягнена по-зимовому тепло: на ній червоний пуховик, шапка і рукавички. Судячи з щасливого виразу обличчя, Маша явно задоволена поїздкою.
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