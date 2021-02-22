Переможець шоу "Холостячка" і коханий Ксенії Мішиної Олександр Еллерт показав зворушливі кадри з весілля

Обранець Мішиної показав, як проходить пишне торжество в розділі сторіз свого Instagram. Про це пише Politeka.net.

Як відомо, Еллерт - сценарист, комік і ведучий заходів. 22 лютого він відправився проводити свою першу весілля в цьому році. В Instagram ведучий продемонстрував спочатку, як виглядає розкішний зал ще до початку торжества. Він також показав нареченого і наречену, які чекають гостей, сидячи ще в абсолютно порожньому залі.

Еллерт прибув на захід один, тому на одному з фото він «домалював» до себе фігурку дівчини в біло-рожевій сукні і підписав її ім'ям Мішиної.

А пізніше ведучий опублікував вже і кадри торжества. На них наречений танцює з нареченою під романтичну пісню в центрі прикрашеного залу.

"Ммммм", - підписав зворушливе відео Еллерт.

Відзначимо, що раніше Еллерт і Мішина заявили. що зіграють пишне весілля, коли потеплішає, оскільки хочуть провести церемонію на природі.

Вже після зйомок проекту закохані розповіли про свої незвичайні обручки, алмази для яких виростили за спеціальною технологією з їх змішаної крові.

Нагадаємо, обранець "Холостячки" Еллерт приголомшив звісткою про весілля і показав перші кадри: "Сьогодні у нас з Ксюю...".

Як повідомляла Politeka, переможець "Холостячки" Еллерт показав, як відгодовує зголоднілу Мішину: "Один для Ксю, і інший ...".

Також Politeka писала, що "холостячку" Мішину помітили вночі в дорогому ресторані без Еллерта:"Небезпечні тигриці".