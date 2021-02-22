Молода дружина 55-річного українського співака Віктора Павлика розкрила стать їхньої майбутньої дитини

Як відомо, 26-річна Катерина Репяхова, на якій минулого року одружився Павлик, зараз чекає від співака дитину. При цьому, вона намагається розповідати в соцмережах всі подробиці про свою вагітність. Цього разу на своїй сторінці в Instagram дружина Павлика розкрила, якої статі буде їхня дитина. Про це повідомляє Politeka.net.

Так, пара замовила велику коробку, після відкриття якої стало ясно, хто у них буде – хлопчик чи дівчинка.

На відео можна побачити, як здивовані чоловік і дружина відкривають коробку і звідти вилітають сині кульки, що означає, що вони чекають хлопчика.

"Я була настільки шокована, що стояла як укопана, коли побачила колір кульок. А за пів години до відкриття коробки Я просто плакала пів години. Без зупинки. І не могла взяти себе в руки", - написала Репяхова.

Вона назвала цей момент найбільш хвилюючим у своєму житті.

"У всіх людей якісь емоції, рухи, стрибки на таких відео. А у мене просто був шок... я хотіла в цей день бути тільки з чоловіком удвох. Для мене це було дуже важливо. А наступного дня цю ж коробку ми відкрили для рідних", - розповіла дружина Павлика.

Нагадаємо, Віктор Павлік залишив вагітну дружину вдома, а сам роздягненим догола бігає на морозі: "люди добрі...".

Як повідомляла Politeka, вагітна дружина Віктора Павлика розповіла про серйозну хворобу, в Україні це не лікується: "кожні півроку".

Також Politeka писала, що вагітна дружина Павлика засвітила лисіючого чоловіка на відпочинку і поскаржилася на нього: «як зомбі...».