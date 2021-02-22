Відома фітнес-тренер Марина Боржемська з шоу "Зважені та щасливі" запустила марафон на початок весни

Зірка похвалилася зовнішністю, прогнувшись біля трюмо, засвітила чарівну зовнішність, ідеальну фігуру в мереживному боді, пише Politeka.net. крім цього, тренер запропонувала шанувальникам приєднатися до марафону схуднення.

У кадрі Боржемська позувала в чорному мереживному боді і бежевому шовковому пеньюарі, який вона відчинила і спустила з плечей. Знаменитість сперлася на поличку трюмо, прогнувшись і піднявши ніжку. Чарівні вигини тренера прикували погляди фанатів, і передплатниці вирішили приєднатися до марафону.

Марина нагадала, що скоро весна, і це саме час, щоб полюбити себе в дзеркалі.

У пості тренер розповіла, щоб випромінювати впевненість, потрібно любити себе. А щоб полюбити, потрібно вірити в себе.

Шанувальники не втрималися, і написали безліч позитивних коментарів, похваливши фігуру і красу відомого тренера:

"Ах, яка красоточка🔥❤️", " Ах яка красоточка🔥❤️", " яка ж ви красива!", "Розрив мозку🙄 🙄 🙄 🙄, красуня!!!!👌 👌 👌 👌 ", "Як завжди досконалість! Прекрасна ♥️🔥", " дуже естетично🦋", " Мариночка, яка ж ви красива.", "Яка ви....❤️❤️❤️🔥🔥🔥🔥", - написали шанувальники.

Нагадаємо, що тренер " Зважені та щасливі "Марина Боржемська вразила деталями про зайву шкіру після схуднення:" важливо робити...".

Як повідомляла Politeka, тренер " Зважені та щасливі "Боржемська показала, з ким відзначає день народження після розлучення: "дає крила".

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