Зірка студії "Квартал 95" Юрій Ткач насмішив шанувальників новим відео, в якому він постав у зовсім несподіваному образі

Гуморист поділився новим відео на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net.

Ткач тільки повернувся в Україну після відпочинку в Домінікані зі своєю дружиною і дочкою. З нагоди свого повернення з відпустки комік вирішив порадувати шанувальників роликом, в якому він постав у несподіваному образі.

Так, Ткач скористався програмою, яка помістила його обличчя на тіло зарубіжної співачки, яка виконує танцювальну пісню в східному стилі. Таким чином, український артист перетворився на пекучу красуню з довгим волоссям, яка спокусливо танцює під музику.

Потрібно відзначити, що співачка виступає в досить пікантних нарядах з глибокими декольте і облягаючим кроєм. Таким Ткача шанувальники ще не бачили.

У підписі до фото артист пожартував на тему того, що його так змінив відпочинок на екзотичному курорті.

"Домінікана залишила відбиток", - написав Ткач.

Його шанувальники не змогли пройти повз такого поста.

"Ось це сильно", "Хороший відпочинок був, схуд", "якісь циганські фокуси", "цікаво, кому це смішно?", "Незвично бачити волосся", "покращав", "дійсно відпочинок був незабутній", "схуд, чи що?", "Краще ніж Кіркоров", "Худорба не личить", "трохи несподіване перевтілення", - пишуть люди.

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