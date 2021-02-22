Настя Каменських розповіла про виснажливе випробування, яке тривало цілу добу і від якого їй довго довелося відходити
Зірка поділилася своєю розповіддю в Instagram, повідомляє Politeka.net.
Нещодавно Каменських оголосила, що готується до випуску нового кліпу. Однак, його зйомки виявилися непростим завданням. У своїх нових публікаціях співачка показала, як виглядає після цілої доби зйомок.
"Хей! Я вижила! Знімали більше доби! Не відчуваю тіла, але це буде бомба. Налопалася шоколаду і існую сьогодні тільки горизонтально", - розповіла Настя в сторіз.
Вона також показала довгі фіолетові нігті, які їй зробили для зйомок. Співачка зізналася, що із задоволенням би їх зняла, але не може цього зробити самостійно.
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Пізніше вона поділилася цілим постом, в якому розкрила подробиці.
"Вчора був просто приголомшливий і незабутній день. Ми знімали кліп більше 24 годин нон-стоп! Я дуже втомилася і сьогодні відходжу, але вся та краса, яку ми створили для вас, цього коштувала!",- написала зірка.
Варто відзначити, що на нових фото Каменських дійсно виглядає дуже втомленою і виснаженою. Співачці явно потрібен відпочинок.
Каменських також повідомила, що весь необхідний матеріал для її кліпу вже відзнятий.
Нагадаємо, у хіті Каменських і Потапа звучить голос іншої співачки, продюсер у всьому зізнався: "Настя не встигала...".
Як повідомляла Politeka, Каменських обрізала свої фірмові кучері і зробила каре з чубчиком, їй пасує.
Також Politeka писала, що Каменських в домашньому светрі і без макіяжу засвітила, хто живе в їх з Потапом будинку: "Є третій зайвий".