Настя Каменських розповіла про виснажливе випробування, яке тривало цілу добу і від якого їй довго довелося відходити

Зірка поділилася своєю розповіддю в Instagram, повідомляє Politeka.net.

Нещодавно Каменських оголосила, що готується до випуску нового кліпу. Однак, його зйомки виявилися непростим завданням. У своїх нових публікаціях співачка показала, як виглядає після цілої доби зйомок.

"Хей! Я вижила! Знімали більше доби! Не відчуваю тіла, але це буде бомба. Налопалася шоколаду і існую сьогодні тільки горизонтально", - розповіла Настя в сторіз.

Вона також показала довгі фіолетові нігті, які їй зробили для зйомок. Співачка зізналася, що із задоволенням би їх зняла, але не може цього зробити самостійно.

Пізніше вона поділилася цілим постом, в якому розкрила подробиці.

"Вчора був просто приголомшливий і незабутній день. Ми знімали кліп більше 24 годин нон-стоп! Я дуже втомилася і сьогодні відходжу, але вся та краса, яку ми створили для вас, цього коштувала!",- написала зірка.

Варто відзначити, що на нових фото Каменських дійсно виглядає дуже втомленою і виснаженою. Співачці явно потрібен відпочинок.

Каменських також повідомила, що весь необхідний матеріал для її кліпу вже відзнятий.

Нагадаємо, у хіті Каменських і Потапа звучить голос іншої співачки, продюсер у всьому зізнався: "Настя не встигала...".

Як повідомляла Politeka, Каменських обрізала свої фірмові кучері і зробила каре з чубчиком, їй пасує.

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