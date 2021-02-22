Андрій Данилко може втратити свою квартиру через суперечку на шоу «Маска»
Популярний український артист не приховує, що його сильно захопила нова програма, де йому в якості детектива потрібно вгадувати, хто зі знаменитостей ховається під тією чи іншою маскою. Останнім часом його особливо цікавить особистість артиста в образі Лева.
Данилко впевнений, що це – Олександр Пономарьов. При цьому, його впевненість настільки сильна, що раніше він вже пообіцяв станцювати голяка, якщо під маскою опиниться хтось інший. Однак, на цьому артист не зупинився.
Так, в новому відео на сторінці шоу «Маска» показаний фрагмент з епізоду шоу, в якому Данилко вирішив посперечатися на свою квартиру.
"Це Олександр Пономарьов. Якщо під маскою Лева не Пономарьов – Я без квартири», - заявив артист.
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"Ти посперечався на квартиру?", - не повірила своїм вухам Оля Полякова.
"Без квартири, та ще танець!» ,- додав Данилко.
У свою чергу, Лев зауважив, що мріє на це подивитися.
"Вся Україна сподівається побачити в костюмі Лева кого завгодно, тільки не Олександра Пономарьова. Адже Андрій Данилко настільки впевнений у цій версії, що поставив на неї свою квартиру і яскравий танець", - йдеться в підписі до відео.
Шанувальники вже почали переживати, що співак дійсно може залишитися без житла через шоу.
Нагадавши, Андрій Данилко проговорився Розі на шоу "Маска", що давно одружений: "я по п'яні можу...".
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